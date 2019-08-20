Тренерский штаб "Спартака" уже определился с составом на новый сезон КХЛ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб московского "Спартака" определился с составом команды на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил спортивный директор красно-белых Павел Ни-Ли.

В межсезонье главным тренером "Спартака" стал Олег Знарок. По итогам прошлого чемпионата красно-белые в первом раунде плей-офф уступили СКА с общим счетом 2-4.

"Клуб движется вперед, есть определенные амбиции. То, что я вижу, методы работы Знарка, подход к делу и организации всех процессов у него не изменились. У ребят были тяжелые сборы, мало кто из них проходил такие нагрузки. Думаю, что тренерский штаб уже определился с составом", - сказал Ни-Ли.

Спортивный директор "Витязя" Вадим Брезгунов также отметил, что состав команды уже сформирован. Подмосковный клуб по ходу межсезонья также сменил главного тренера, вместо Валерия Белова пост занял Михаил Кравец.

"Состав сформирован, в ближайшее время никаких изменений не будет", - сказал Брезгунов.

Новый чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским "Авангардом". "Витязь" начнет сезон выездной встречей с челябинским "Трактором" 2 сентября. "Спартак" в этот же день сыграет на выезде с рижским "Динамо".