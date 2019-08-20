Спортсмены из регионов России, Китая и Монголии стали участниками детских игр в Чите

ЧИТА, 20 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Международные детские игры открылись во вторник в Чите. Во время церемонии открытия участники соревнований - около 600 спортсменов из регионов России, Китая и Монголии - торжественно прошли по стадиону "Юность", передает корреспондент ТАСС.

"Это событие важно не только для Забайкалья, но и для всего спортивного сообщества России, Китая и Монголии. Мы впервые принимает международные детские игры, и это, конечно, очень почетно. <...> Я полагаю, что благодаря нашим играм на спортивном небосклоне зажгутся новые звезды", - сказала журналистам вице-премьер края Аягма Ванчикова. Она отметила, что в церемонии открытия участвовали прославленные спортсмены-забайкальцы - к примеру, бронзовый призер Олимпиады в Пекине Баир Баденов и двукратный победитель Паралимпиады в Лондоне Тимур Тучинов.

По словам руководителя китайской делегации Ли Чжийоу, из Китая на детских играх приехали 78 молодых спортсменов. Они будут состязаться в боксе, настольном теннисе, борьбе, стрельбе из лука и легкой атлетике. Делегация Монголии включает 126 человек. Россию на соревнованиях представляют спортсмены из Забайкальского края, Бурятии и Якутии.

Игры продлятся до 23 августа. Их участники будут состязаться в десяти видах спорта - легкой атлетике, вольной борьбе, боксе, дзюдо, настольном теннисе, волейболе, плавании, стрельбе из лука и минифутболе. Новинкой турнира станут соревнования по бурятской борьбе. Еще одним нововведением будет участие в играх людей с ограниченными возможностями, они сыграют в бочче и настольный теннис.

Международные детские игры проводятся по очереди на территории России, Китая и Монголии. В прошлом году состязания проходили в Бурятии. Их основная цель - популяризация олимпийских видов спорта среди детей и молодежи.