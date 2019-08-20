Сестры Аверины и Солдатова вошли в состав сборной РФ по художественной гимнастике на ЧМ

ТАСС, 20 августа. Сестры Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

В индивидуальных соревнованиях сборную России на чемпионате мира представят Арина и Дина Аверины, а также Солдатова. В групповых соревнованиях в состав российской команды вошли Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачева. Отмечается, что изменения в предварительный состав можно вносить до 28 августа.

В рамках чемпионата мира будут разыграны медали в личном многоборье и в упражнениях с отдельными гимнастическими снарядами (обруч, мяч, булавы, лента). Три комплекта наград будут разыграны в групповых упражнениях: в многоборье, в упражнениях с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами. Чемпионат мира в Баку является квалификационным на Олимпиаду-2020, будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье (не больше двух на одну страну) и пять - в групповом. Сборная России в групповых упражнениях уже решила задачу выхода на Игры в Токио, одержав победу на прошлогоднем чемпионате мира в Софии.

Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, Арина Аверина - трехкратной. В активе Солдатовой четыре золотые медали мировых первенств.

Чемпионат мира пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.