Решение по допинговому делу биатлонистки Васильевой должно быть вынесено к 30 августа

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) к 30 августа должен вынести решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

28-летняя Васильева может быть дисквалифицирована за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось расследованием дела, отказалось принять объяснения спортсменки о случайном характере пропуска третьего за последние 12 месяцев допинг-теста в феврале. Решение по делу спортсменки антидопинговая комиссия IBU должна была вынести еще в апреле, однако его рассмотрение затянулось.

"Международный союз биатлонистов обещал дать ответ к 30 августа", - сказал Драчев.

Васильева в минувшем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.