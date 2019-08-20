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Евро-2020

Фан-зона для болельщиков на время ЧЕ по футболу 2020 года планируется в "Лужниках"

Во время ЧМ-2018 московская фан-зона располагалась на Воробьевых горах
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Фан-зону для болельщиков на время чемпионата Европы по футболу 2020 года планируется организовать на территории спортивного комплекса "Лужники". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов.

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Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

"В Москве планируется организация фан-зоны на время чемпионата Европы. Не на площадке МГУ, а непосредственно на территории самого комплекса "Лужники". Понятно, что масштаб будет несколько меньше, чем на чемпионате мира, но фан-зона планируется", - рассказал Смирнов.

Во время чемпионата мира 2018 года в России московская фан-зона располагалась на Воробьевых горах.

Сборная России в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020 года занимает второе место в группе после четырех туров. Команда Станислава Черчесова одержала три победы в четырех матчах, уступив на выезде лидерам группы бельгийцам (1:3). Следующий матч российская сборная проведет на выезде с командой Шотландии 6 сентября. На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды группы.

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