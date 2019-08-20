Российский прыгун на лыжах с трамплина Васильев не намерен завершать карьеру

Ранее в беседе с ТАСС 39-летний спортсмен отметил, что прошлый сезон получился для него неудачным из-за проблем со спиной. Васильев стал 49-м в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира, который прошел в марте в австрийском Зефельде, он показал лучший среди россиян результат в индивидуальных соревнованиях и занял итоговое 23-е место. В смешанных командных соревнованиях в составе сборной России, в которую также вошли Анна Шпынева, Софья Тихонова и Евгений Климов, Васильев стал седьмым.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Многократный призер этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев не намерен завершать карьеру в ближайшее время. Об этом спортсмен во вторник сообщил ТАСС.

"Сейчас восстанавливаюсь, три раза в неделю проходят усиленные тренировки в реабилитационном центре. Физически хорошо себя чувствую, можно уже залезать на трамплин и прыгать, хотя делать это прямо сейчас не буду. Специалисты говорят, что частично я готов, но лучше это все укрепить еще раз, пройти еще пару курсов. Каждый курс - это десять тренировок, у меня подходит к концу второй курс, думаю начать третий", - рассказал Васильев.

"В сентябре планирую выехать на чемпионат России, но пока это 50 на 50. Нужно посмотреть на свои способности, как начну выступать. Столько времени я не прыгал, но за спиной хватает тренировочного процесса, нужна только уверенность в себе. Думаю, конкуренцию на чемпионате России я создам серьезную", - отметил спортсмен.

Олимпийская цель

Собеседник ТАСС подчеркнул, что планирует принять участие в следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Китае в 2022 году. Его лучшим результатом на Играх является десятое место в 2006 году в Турине. На Олимпиаде 2014 года в Сочи россиянин занял 26-е место.

"Меня не нужно никуда списывать. Вариант с тем, чтобы закончить карьеру, не рассматриваю, от меня так просто не отделаться. Мне еще нужно съездить на Олимпийские игры и завоевать какую-нибудь медаль. Она для меня все равно будет самой лучшей", - сказал Васильев.

"Что касается международных стартов в этом сезоне, то я не считаю правильным выезжать на первые этапы Кубка мира. Можно дождаться того, который пройдет у нас в Нижнем Тагиле, и там начать. А пока спокойно, потихоньку тренироваться в Нижнем Тагиле", - заключил спортсмен.

Первый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина запланирован на 24 ноября, он пройдет в польской Висле. Этап турнира в Нижнем Тагиле станет третьим в расписании соревнований. Его проведение запланировано на 7-8 декабря.