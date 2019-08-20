Тренер "Олимпиакоса": "Краснодар" может справиться с любым соперником

ПИРЕЙ /Греция/, 20 августа. /Корр. ТАСС Руслан Алиев/. Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником. Об этом главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш заявил на пресс-конференции в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Краснодаром" .

Встреча "Олимпиакос" - "Краснодар" пройдет 21 августа в греческом городе Пирей, начало - 22:00 мск.

"Краснодар" - сильный коллектив, который играет за счет быстрых переходов из обороны в атаку, - отметил португальский специалист. - При этом играет достаточно результативно. "Краснодар" доказал, что может справиться с любым соперником. Даже после домашнего поражения "Краснодара" в первом матче с "Порту" я не считал, что португальский клуб обеспечил себе выход в раунд плей-офф".

"Краснодар", как и предыдущие наши соперники, борется за лидерство в национальном чемпионате, - сказал Мартинш. - Но российская команда, конечно, выше классом их. Да, "Краснодар" ранее не выступал в Лиге чемпионов, но я считаю, что в нашем противостоянии это не будет иметь значения. Считаю, что у команд равные шансы на выход в групповой раунд".

В квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" стартовал с третьего раунда, где по сумме двух встреч обыграл "Порту" (0:1, 3:2) за счет большего количества голов в гостях. "Олимпиакос" начал выступление со второго раунда, пройдя чешскую "Викторию" и турецкий "Истанбул", не пропустив в четырех встречах ни одного мяча.