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Сборные по баскетболу

СМИ: нигерийские баскетболисты поедут на Кубок мира, несмотря на финансовые проблемы

По данным портала Eurohoops, источники финансирования команды уже найдены

ТАСС, 20 августа. Соперник мужской сборной России по баскетболу на Кубке мира - команда Нигерии - поедет на турнир, несмотря на финансовые трудности. Об этом сообщает портал Eurohoops.

По информации источника, игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" Чимези Мету и бывший игрок клубов НБА Экпе Удо, выступающий сейчас за китайский "Бэйцзин Дакс", высказали обеспокоенность финансовым положением сборной в общении с журналистами. Портал сообщает, что источники финансирования уже найдены, и сборная Нигерии отправится на Кубок мира.

Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

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