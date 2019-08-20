СМИ: нигерийские баскетболисты поедут на Кубок мира, несмотря на финансовые проблемы

ТАСС, 20 августа. Соперник мужской сборной России по баскетболу на Кубке мира - команда Нигерии - поедет на турнир, несмотря на финансовые трудности. Об этом сообщает портал Eurohoops.

По информации источника, игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" Чимези Мету и бывший игрок клубов НБА Экпе Удо, выступающий сейчас за китайский "Бэйцзин Дакс", высказали обеспокоенность финансовым положением сборной в общении с журналистами. Портал сообщает, что источники финансирования уже найдены, и сборная Нигерии отправится на Кубок мира.

Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.