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Зимние олимпийские виды спорта

Носов утвержден в должности главного тренера сборной России по фристайлу

Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды 15 апреля

ТАСС, 20 августа. Федерация фристайла России (ФФР) утвердила кандидатуру Михаила Носова на посту главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба ФФР.

Носов был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды 15 апреля. Носов на протяжении последних восьми лет работал в ФФР на разных должностях. До того, как возглавить сборную России, 32-летний специалист занимал пост администратора по дисциплинам хафпайп, слоупстайл и биг-эйр.

Бывший главный тренер национальной команды Александр Долгов был освобожден от должности 10 апреля по обоюдному согласию сторон, специалист работал в сборной с 2014 года. Под его руководством сборная России завоевала две бронзовые медали на Олимпиаде-2018, четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды - на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, золотую, серебряную и две бронзовые медали - на чемпионатах мира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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