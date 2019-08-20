Носов утвержден в должности главного тренера сборной России по фристайлу

ТАСС, 20 августа. Федерация фристайла России (ФФР) утвердила кандидатуру Михаила Носова на посту главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба ФФР.

Носов был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды 15 апреля. Носов на протяжении последних восьми лет работал в ФФР на разных должностях. До того, как возглавить сборную России, 32-летний специалист занимал пост администратора по дисциплинам хафпайп, слоупстайл и биг-эйр.

Бывший главный тренер национальной команды Александр Долгов был освобожден от должности 10 апреля по обоюдному согласию сторон, специалист работал в сборной с 2014 года. Под его руководством сборная России завоевала две бронзовые медали на Олимпиаде-2018, четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды - на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, золотую, серебряную и две бронзовые медали - на чемпионатах мира.