CAS рассмотрит дело китайского пловца Сунь Яна о нарушении антидопинговых правил в октябре

ТАСС, 20 августа. Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце октября проведет расследование дела в отношении китайского пловца Сунь Яна, которое было возбуждено Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщает пресс-служба CAS.

27-летний пловец подозревается в нарушении антидопинговых правил. Отмечается, что первоначально заседание планировалось провести в сентябре, однако из-за неожиданных личных обстоятельств одна из сторон была обязана просить о переносе слушания, CAS эту просьбу удовлетворил.

В 2018 году Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако WADA потребовало пересмотреть дело. В 2014 году Сунь Ян был дисквалифицирован на три месяца за употребление запрещенного препарата, причем об этом было объявлено уже после того, как срок отстранения истек.

Сунь Ян является трехкратным олимпийским чемпионом 2012 и 2016 годов, 11-кратным чемпионом мира, девятикратным победителем Азиатских игр. Сунь Ян - рекордсмен на дистанции 1500 метров.