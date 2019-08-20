Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии по развитию физкультуры и спорта

ТАСС, 20 августа. Обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии Владимире Волкове по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства республики.

"Знаменитый хоккеист Александр Овечкин подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав совета при главе республики Мордовия по развитию физической культуры и спорта. С соответствующей инициативой ранее выступил глава республики Владимир Волков", - говорится в сообщении.

По мнению министра спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александра Савилова, включение Овечкина в совет поспособствует росту популярности спорта в республике. "Безусловно, это хороший шаг для популяризации спорта. Своим примером и своими достижениями он так или иначе участвует в развитии спорта в республике и в Российской Федерации", - сказал ТАСС Савилов.

По данным правительства республики, в состав совета входят многие заслуженные российские и мордовские спортсмены, например, заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, заслуженный мастер спорта России, комментатор "Матч ТВ" Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие.

Как пояснили ТАСС в правительстве республики, дедушка и бабушка Овечкина по материнской линии - уроженцы села Шокша Теньгушевского района Мордовии, мама Овечкина также родом из Мордовии.

Овечкин выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", в составе которого он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Всего в НХЛ российский нападающий провел 1084 матча, набрав 1211 очков (658 шайб + 553 передачи). В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды турнира.