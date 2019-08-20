Форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 11 октября

ТАСС, 20 августа. Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября. Регион готов к проведению мероприятия, сообщил во вторник журналистам министр спорта РФ Павел Колобков, который находится в Нижнем Новгороде с рабочим визитом.

"Форум пройдет 10-11 октября, он будет посвящен развитию массового спорта, системе управления в сфере спорта и роли России в международном спортивном движении. Сейчас, по сути, заключительная стадия его подготовки. Все идет в плановом режиме. Регион готов [к проведению мероприятия]", - отметил Колобков.

Он добавил, что помимо официальной деловой программы, которую, как ожидается, посетит около 2 тыс. человек, для жителей региона будут организованы мастер-классы, автограф-сессии, встречи с известными спортсменами. По словам Колобкова, планируется, что форум посетит борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и другие спортсмены. Кроме того, в рамках форума пройдет выставка, посвященная развитию физкультуры и спорта в России и презентация крупных проектов в сфере спорта.

Министр добавил, что жители и гости Нижнего Новгорода смогут посетить открытые площадки форума 11 октября. "Мы надеемся, что через площадки форума пройдут до 10 тыс. человек", - отметил Колобков.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Александра Югова, власти региона планируют максимально разнообразить культурную программу форума для жителей региона.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города. Центром проведения форума в Нижнем Новгороде станет район Стрелки, где расположен стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.