Телеканал "Матч ТВ" покажет игру плей-офф квалификации ЛЧ "Олимпиакос" - "Краснодар"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" проведет прямую трансляцию первой встречи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между греческим "Олимпиакосом" и российским "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Также игра будет доступна для просмотра на телеканале "Матч Премьер". Встреча пройдет в Греции в среду, начало - в 22:00 мск, ответный матч состоится в Краснодаре 27 августа. Победитель данной пары выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравший выступит на групповом этапе Лиги Европы.

"Краснодар" стартовал в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда, где по сумме двух встреч обыграл "Порту" (0:1, 3:2) за счет большего количества голов в гостях. "Олимпиакос" начал выступление со второго раунда, пройдя чешскую "Викторию" и турецкий "Истанбул", не пропустив в четырех встречах ни одного мяча.

Телеканал "Матч ТВ", планировавший показать ответный матч между "Порту" и "Краснодаром" 13 августа, перед игрой заявил о том, что по "независящим от канала причинам" трансляция в прямом эфире не состоится. Отмечалось, что за 1,5 часа до начала игры "Порту", несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу трансляции.