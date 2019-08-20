Руководитель проекта VAR в России оценил на отлично работу видеоассистентов в матчах РПЛ

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Система видеоассистента рефери (VAR), которая с пятого тура чемпионата России по футболу используется на двух из восьми матчей тура, работает на отлично. Такое мнение ТАСС высказал во вторник руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре "Локомотив" - "Рубин", но только в режиме офлайн. Во втором туре технология использовалась также в режиме офлайн на матче ЦСКА - "Оренбург" и дебютировала в онлайн-режиме во встрече "Динамо" - "Рубин". После этого она работала на играх третьего и четвертого туров ЦСКА - "Локомотив" и "Зенит" - "Краснодар". В пятом и шестом турах число матчей было увеличено с одного до двух в туре - технология использовалась на играх "Краснодар" - "Рубин", "Ростов" - "Крылья Советов", "Динамо" - "Локомотив" и "Спартак" - ЦСКА.

"Работу видеоассистентов в целом оцениваю на отлично, - сказал Калошин. - По пунктам, которые есть в протоколе IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), никаких серьезных ошибок судейские бригады не допустили. Что касается организационной и технологической составляющих, их в целом оцениваю на хорошо. Есть определенные детали, в том числе важные, по которым требуется существенная доработка".

Глава проекта по внедрению VAR в России не стал раскрывать эти детали, выразив надежду на то, что они "будут решены уже в ближайшее время путем доработки и разъяснений".

Как минимум до сентября в РПЛ будет не больше двух матчей одного тура с VAR

По его словам, до сентябрьской паузы, связанной с матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, не стоит ждать увеличения числа матчей с VAR в каждом из туров с двух до трех. До этого срока в Российской премьер-лиге (РПЛ) запланированы игры седьмого и восьмого туров, которые пройдут 24-26 августа и 30 августа - 1 сентября.

"До сентября с VAR будут максимум две игры в туре, что, в принципе, соответствует тому графику, о котором говорилось еще полтора месяца назад, - отметил он. - Ситуация заключается в том, что меня, видимо, не услышали СМИ. Еще раз повторю: для того, чтобы все матчи в туре охватить с использованием видеоассистентов, нужна необходимая инфраструктура, включая VAR-центр, масса организационных составляющих и человеческие ресурсы".

До начала сезона-2019/20 во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 - четырех встречах 1/2 финала и финале Олимп - Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.