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Лига чемпионов

Около 100 болельщиков поддержат ФК "Краснодар" в гостевом матче ЛЧ с "Олимпиакосом"

Встреча состоится в Греции 21 августа

ПИРЕЙ /Греция/, 20 августа. /Корр. ТАСС Руслан Алиев/. Порядка 100 болельщиков "Краснодара" посетят гостевой матч команды в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу против греческого "Олимпиакоса". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Краснодара".

Встреча пройдет в Греции в среду, начало матча - в 22:00 мск. Ранее в пресс-службе греческой команды сообщили ТАСС, что на игре ожидается аншлаг. Стадион в городе Пирей вмещает 32 тыс. зрителей. Ответная встреча состоится 27 августа в России, победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.

"Краснодар" стартовал в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда, где по сумме двух встреч обыграл "Порту" (0:1, 3:2) за счет большего количества голов в гостях. "Олимпиакос" начал выступление со второго раунда, пройдя чешскую "Викторию" и турецкий "Истанбул" и не пропустив в четырех встречах ни одного мяча.

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