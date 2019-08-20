РФБ готова оказать любую помощь тренеру Блатту, который болен рассеянным склерозом

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) готова оказать любую помощь бывшему главному тренеру сборной России Дэвиду Блатту, который сообщил о тяжелой болезни. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

В понедельник 60-летний Блатт в открытом письме рассказал, что болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.

"Читал письмо, и, конечно, если Дэвиду нужна будет любая помощь, от РФБ или от меня лично, то он ее получит, - сказал Кириленко. - Он знает, что его всегда тепло встретят в любом баскетбольном месте, тем более в России".

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Это приводит к развитию целого ряда неврологических симптомов, включая мышечную слабость, утомляемость, проблемы со зрением, и в конечном итоге - к прогрессирующей инвалидизации и значительному снижению продолжительности жизни.