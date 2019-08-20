Футболисты "Краснодара" Мартынович и Ари не сыграют в матче с "Олимпиакосом"

ПИРЕЙ /Греция/, 20 августа. /ТАСС/. Защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют за российский футбольный клуб "Краснодар" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом". Об этом главный тренер краснодарской команды Сергей Матвеев сообщил на предматчевой пресс-конференции.

Встреча "Олимпиакос" - "Краснодар" пройдет 21 августа в греческом городе Пирей, начало - 22:00 мск.

"Ари и Мартынович не полетели с командой в Грецию. Мартынович получил повреждение в матче с "Тамбовом", Ари не восстановился до конца после травмы в игре с "Рубином", - сообщил тренер. - Выход на поле Реми Кабелла возможен, решение будет принято завтра".

Ответная встреча состоится 27 августа в России. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.