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Лига чемпионов

Вильена: футболисты "Краснодара" подошли в отличной форме к матчу с "Олимпиакосом"

По словам полузащитника, "Краснодар" приложит все усилия, чтобы добиться победы в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ПИРЕЙ /Греция/, 20 августа. /ТАСС/. Игроки российского футбольного клуба "Краснодар" находятся в отличной форме перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом". Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил полузащитник "Краснодар" Тони Вильена.

Встреча "Олимпиакос" - "Краснодар" пройдет 21 августа в греческом городе Пирей, начало - 22:00 мск. Эта игра станет шестой для российского клуба с 3 августа.

"Команда находится в хорошей форме. Мы не испытываем проблем из-за плотного графика благодаря хорошей реабилитации, - сказал футболист. - Да, мы играем в гостях, но приложим все усилия, чтобы победить завтра. У "Краснодара" достаточно еврокубкового опыта, мы знаем, что можем обыграть любого соперника".

Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.

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