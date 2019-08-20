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Летние олимпийские виды спорта

Россиянки Болотова и Давлетова вышли во второй круг чемпионата мира по бадминтону

В матче первого круга они победили англичанок Хлою Берч и Лорен Смит

ТАСС, 20 августа. Российские спортсменки Екатерина Болотова и Алина Давлетова победили англичанок Хлою Берч и Лорен Смит в матче первого круга чемпионата мира по бадминтону. Турнир проходит в швейцарском Базеле.

Россиянки оказались сильнее со счетом 21:17, 21:15. Во втором круге российская пара встретится с японским дуэтом Юки Фукусима / Саяка Хирота (второй сеяный), который начнет турнир со второго круга.

Чемпионат мира завершится 25 августа. Первое мировое первенство по бадминтону состоялось в 1977 году в Мальме (Швеция). Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали. Чаще других на чемпионатах мира побеждали представители Китая - 65 золотых медалей.

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Летние олимпийские виды спорта
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