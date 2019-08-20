Тренер "Краснодара": Вальбуэна является определяющим игроком в составе "Олимпиакоса"

ПИРЕЙ /Греция/, 20 августа. /ТАСС/. Французский полузащитник Матье Вальбуэна стал определяющим игроком в составе греческого футбольного клуба "Олимпиакос". Такое мнение высказал главный тренер российского "Краснодара" Сергей Матвеев на пресс-конференции перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом".

Бывший полузащитник сборной Франции Вальбуэна перешел в "Олимпиакос" нынешним летом. В четырех играх квалификации Лиги чемпионов 34-летний футболист отметился голом и двумя передачами. "Конечно, у "Олимпиакоса" можно выделить Вальбуэна, - сказал Матвеев. - Он ведет игру команды, создает много моментов".

Также тренер отметил игру "Олимпиакоса" в обороне, который в четырех матчах двух прошедших квалификационных раундов Лиги чемпионов не пропустил ни одного мяча.

"Нам будет противостоять интересная и сильная команда, - отметил специалист. - В двух прошедших раундах плей-офф они не пропустили ни одного гола. Это очень хороший показатель игры в обороне. Мы понимаем, что нам будет очень непросто поразить ворота".

В квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" стартовал с третьего раунда, где по сумме двух встреч обыграл "Порту" (0:1, 3:2) за счет большего количества голов в гостях. "Олимпиакос" начал выступление со второго раунда, пройдя чешскую "Викторию" (0:0, 4:0) и турецкий "Истанбул" (1:0, 2:0), не пропустив в четырех встречах ни одного мяча.

Встреча "Олимпиакос" - "Краснодар" пройдет 21 августа в греческом городе Пирей, начало - 22:00 мск.