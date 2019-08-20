СМИ: "Спартак" проявляет интерес к футболисту "Ромы" Гоналону

ТАСС, 20 августа. Российский футбольный клуб "Спартак" заинтересован в приобретении французского полузащитника итальянской "Ромы" Максима Гоналона. Об этом сообщает портал Le 10 Sport.

По информации источника, к 30-летнему игроку также проявляют интерес турецкий "Галатасарай" и французский "Ренн", который хочет арендовать игрока. Французский клуб также может приобрести португальского полузащитника английского "Лестера" Адриена Силву вместо Гоналона. Портал Transfermarkt оценивает французского игрока в €4 млн.

Гоналон является воспитанником французского "Лиона", он выступал за клуб до лета 2017 года, после чего перешел в "Рому". Сезон-2018/19 француз на правах аренды провел в испанской "Севилье", сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Вместе с "Лионом" Гоналон выиграл Кубок Франции (2012) и Суперкубок страны (2012), он провел за клуб 334 игры, в которых отличился 13 раз и сделал 12 голевых передач.

В составе сборной Франции Гоналон провел семь матчей.