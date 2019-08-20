Россиянка Косецкая не смогла выйти в третий круг чемпионата мира по бадминтону

ТАСС, 20 августа. Россиянка Евгения Косецкая уступила представительнице Японии Нозоми Окухаре в матче второго круга чемпионата мира по бадминтону. Турнир проходит в швейцарском Базеле.

Встреча завершилась со счетом 21:12, 21:14 в пользу 24-летней японки.

24-летняя Косецкая является серебряным призером Европейских игр 2015 года (пары) и бронзовым призером этих соревнований 2019 года (одиночный разряд). Также в ее активе серебряная медаль чемпионата Европы 2018 года (одиночный разряд), серебряная и две бронзовые награды чемпионатов Европы среди смешанных команд, серебро и бронза чемпионатов Европы среди женских команд.

Чемпионат мира завершится 25 августа. Первый чемпионат мира по бадминтону состоялся в 1977 году в шведском Мальме. Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали, а чаще других на мировых первенствах побеждали представители Китая - 65 золотых медалей.