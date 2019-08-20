"Аякс" и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ

ТАСС, 21 августа. Футболисты голландского "Аякса" сыграли вничью со счетом 0:0 с кипрским АПОЭЛ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла на Кипре.

На 80-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Аякса" Нуссаир Мазрауи. Ответная встреча между командами пройдет 28 августа в Амстердаме.

В других матчах игрового дня австрийский ЛАСК на домашнем поле уступил бельгийскому "Брюгге" (0:1), а румынский ЧФР дома проиграл чешской "Славии" (Прага) со счетом 0:1.

В среду первый матч в рамках раунда плей-офф квалификации турнира проведет российский "Краснодар", который на выезде встретится с греческим "Олимпиакосом", начало встречи - 22:00 мск.