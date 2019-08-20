"Краснодар" поборется с "Олимпиакосом" за выход в групповой этап футбольной ЛЧ

ПИРЕЙ /Греция/, 21 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" в четверг в гостях проведет первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". Игра пройдет в Пирее на арене "Караискакис", вмещающей 32 тыс. зрителей, начало - 22:00 мск.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с испанцем Карлосом дель Серро, который ранее судил два матча с участием петербургского "Зенита". В первой игре российский клуб уступил в гостях норвежскому "Мольде" (1:2), во второй дома победил голландский "Утрехт" (2:0). Также дель Серро отработал на одном матче с участием "Олимпиакоса". В сезоне-2016/17 греческий клуб проиграл в Лиге Европы кипрскому АПОЭЛу (0:2).

"Краснодар" во второй раз в истории сыграет против греческой команды в еврокубках - в 2015 году на групповом этапе Лиги Европы прошли встречи с ПАОКом (0:0, 2:1). В то же время "Краснодар" станет вторым российским клубом, который встретится с "Олимпиакосом". В феврале 2012 года грекам противостоял казанский "Рубин" в рамках 1/16 финала Лиги Европы - оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу "Олимпиакоса".

С учетом советских времен российские клубы дважды ранее играли с будущим соперником "Краснодара". Именно с этого противостояния московское "Динамо" начало свою самую успешную в истории еврокубковую кампанию. В рамках Кубка обладателей кубков сезона-1971/72 динамовцы одержали гостевую победу в первом матче (2:0) и потерпели домашнее поражение в ответном (1:2), что не помешало им выйти в следующий раунд за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Позже бело-голубые дошли до финала турнира, где уступили шотландскому "Рейнджерс" со счетом 2:3.

Победа в противостоянии с "Олимпиакосом" позволит "Краснодару" выйти в групповой раунд турнира и заработать минимум €15,25 млн - €14,5 млн начальной выплаты и €750 тыс. в виде бонуса. В эту сумму не входят выплаты за результат (победа и ничья принесет команде €2,7 млн и €900 тыс. соответственно), по рейтингу и за долю маркетингового пула, которые буду начислены дополнительно.

После гостевой победы "Краснодара" в предыдущем квалификационном раунде над португальским "Порту" многие эксперты назвали российский клуб непререкаемым фаворитом в противостоянии с греческим коллективом. Однако букмекеры осторожны в прогнозах и дают примерно равные коэффициенты на выход каждой из команд.

Беспроигрышная домашняя серия "Олимпиакоса"

В последние годы "Олимпиакос" не раз достойно выглядел против признанных фаворитов. Например, в прошлом году дважды был обыгран итальянский "Милан" в групповом раунде Лиги Европы. Сезоном ранее команда сыграла в домашнем матче Лиги чемпионов вничью с испанской "Барселоной", которая редко завершает игры без забитых мячей. При этом "Олимпиакос" с декабря 2017 года не проигрывает в домашних матчах еврокубков - 6 побед и 2 ничьи, а в квалификационных раундах Лиги чемпионов и вовсе не уступала - 8 побед 2 ничьи.

Перед нынешним сезоном в составе "Олимпиакоса" произошли существенные изменения - команду по истечении арендного соглашения с португальской "Брагой" покинул один из ведущих нападающих чемпионата Греции египтянин Ахмед Хассан и пополнил бывший полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна. Российским болельщикам последний запомнился по выступлению за московское "Динамо" (2014-2015). Примечательно, что именно в матче против "Краснодара" французский футболист забил свой первый мяч за бело-голубых. В составе нового клуба 34-летний полузащитник провел четыре игры, в которых отметился голом и двумя передачами.

В российской команде есть игрок, знающий, как играть против предстоящего соперника по Лиге чемпионов. Выступая за афинский "Панатинаикос", шведский форвард Маркус Берг (2013-2017) забил три мяча в пяти играх против команды из Пирея. Однако в нынешнем сезоне новичок "Краснодара" пока не может похвастаться голами.

Чемпионат Греции стартует 24 августа, поэтому "Олимпиакос" в нынешнем сезоне довольствуется лишь еврокубковым опытом. Во втором квалификационном раунде он прошел чешскую "Викторию" (0:0, 4:0), в третьем - турецкий "Истанбул Башакшехир" (1:0, 2:0).

Чемпионат России уже в самом разгаре. "Краснодар" после поражения в стартовом туре одержал четыре победы и сыграл один раз вничью. В Лиге чемпионов российский клуб стартовал с третьего квалификационного раунда - гостевая победа над "Порту" (3:2) после домашнего поражения (0:1) придала еще больше уверенности команде. Вопрос лишь в том, хватит ли сил футболистам с учетом плотного графика на старте сезона, так как предстоящий матч станет шестым за 19 дней.