Байдарочники и каноисты поборются за олимпийские лицензии на чемпионате мира в Венгрии

ТАСС, 21 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ стартует в среду в венгерском городе Сегед. Турнир является квалификационным к Олимпийским играм, его участниками станут около 1500 спортсменов из 80 стран.

Медали будут разыграны в 18 неолимпийских и 12 олимпийских видах программы. За лицензии на Игры будут бороться мужские байдарки-одиночки (200 и 1000 м), байдарки-двойки (1000 м), байдарки-четверки (500 м), каноэ-одиночки (1000 м) и каноэ-двойки (1000 м), а также женские байдарки-одиночки (200 и 500 м), байдарки-двойки (500 м), байдарки-четверки (500 м), каноэ-одиночки (200 м) и каноэ-двойки (500 м). Для завоевания олимпийских квот на чемпионате мира в Сегеде необходимо занимать, в зависимости от дисциплины, места не ниже пятого-десятого.

Лицензии не являются именными. От каждой страны в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три - в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек.

В олимпийских видах мужскую команду на чемпионате мира представят Евгений Луканцов (байдарка-одиночка, 200 м), Максим Спесивцев (байдарка-одиночка, 1000 м), Роман Аношкин и Владислав Литовка (байдарка-двойка, 1000 м), Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов (байдарка-четверка, 500 м), Илья Штокалов (каноэ-одиночка, 1000 м), Кирилл Шамшурин и Илья Первухин (каноэ-двойка, 1000 м). В неолимпийских дисциплинах выступят Юрий Постригай и Александр Дьяченко (байдарка-двойка, 200 м), Спесивцев (байдарка-одничка, 500 м), Гусев и Ершов (байдарка-двойка, 500 м), Олег Синявин (байдарка-одиночка, 5000 м; а также байдарка-четверка 1000 м), Игорь Калашников, Василий Погребан, Алексей Востриков (байдарка-четверка, 1000 м). В неолимпийской программе каноистов сборную России представят Дмитрий Шаров (каноэ-одиночка, 200 м), Александр Коваленко и Иван Штыль (каноэ-двойка, 200 м), Михаил Карпов (каноэ-одиночка, 500 м), Павел Петров и Михаил Павлов (каноэ-двойка, 500 м), в экипаж каноэ-четверки на дистанции 500 м войдут Петров, Павлов, Штыль и Виктор Мелантьев, в каноэ-одиночке на дистанции 5000 м выступит Шамшурин.

В женской части турнира за олимпийские лицензии будут бороться Наталья Подольская (байдарка-одиночка, 200 м), Светлана Черниговская (байдарка-одиночка, 500 м), Кира Степанова и Анастасия Панченко (байдарка-двойка, 500 м), экипаж байдарки-четверки на дистанции 500 м составят Панченко, Степанова, Кристина Ковнир и Анастасия Долгова. В соревнованиях каноисток на олимпийских дистанциях выступят Олеся Ромасенко (каноэ-одиночка, 200 м), Ксения Курач и Дарья Харченко (каноэ-двойка, 500 м). В неолимпийских видах турнира за медали поборются Ковнир и Долгова (байдарка-двойка, 200 м), Черниговская (байдарка-одиночка, 1000 м), Алена Костромитина и Дарья Лукина (байдарка-двойка, 1000 м), Вера Собетова (байдарка-одиночка, 5000 м), Ксения Курач (каноэ-одиночка, 500 м; а также каноэ-двойка, 200 м), Дарья Харченко (каноэ-двойка, 200 м), Мария Казакова (каноэ-одиночка, 5000 м).

Основные соперники и первый скандал

В понедельник стало известно, что канадка Лоренс Венсан-Лапуант, одержавшая 11 побед на чемпионатах мира по гребле на каноэ, временно отстранена от соревнований до окончания расследования после сдачи положительной допинг-пробы. 27-летняя спортсменка является шестикратной чемпионкой мира на дистанции 200 м в каноэ-одиночке, четырехкратной победительницей на дистанции 500 м в двойке, она также выигрывала на дистанции 5000 м в одиночке.

В соревнованиях каноисток хороших результатов ожидают от Курач и Ромасенко. На прошедших этим летом Европейских играх в Минске россиянки завоевали бронзовые медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м. Основными соперницами станут призеры прошлогоднего чемпионата мира Вираг Балла и Кинчо Такач из Венгрии, а также чемпионки мира китаянки Вэньцзюнь Лин и Луки Чжан.

Медальные надежды российской команды в мужском каноэ связаны с прошлогодними призерами мирового первенства Шамшуриным и Первухиным. Им будут противостоять сильные немецкие гребцы - олимпийские чемпионы Себастьян Брендель и Ян Вандрей, а также Юл Ольтце и Питер Кретшмер. Достойную конкуренцию могут составить обладатели серебряных наград Олимпиады-2016 Эрлон ду Соуза Силва и Исакиас душ Сантуш из Бразилии и представляющие Кубу Сергей Торрес Мадригал и Фернандо Хорхе Энрикес.

Еще одни призеры Европейских игр постараются закрепить свой успех на международных соревнованиях и побороться за высокие места на турнире - это Степанова и Панченко. Основными фаворитками чемпионата мира в женской байдарке являются пятикратная олимпийская чемпионка Данута Козак и чемпионка мира Анна Караж. Спортсменки выступают за сборную Венгрии, поэтому турнир в Сегеде станет для них домашним. Конкуренцию им постараются составить соперницы из Новой Зеландии - двукратная олимпийская чемпионка Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Райан.

Главными фаворитами в соревнованиях байдарочников станут немецкие спортсмены, противостоять им постараются представители Франции, Сербии, Испании и Австралии. В российской команде успеха ждут от призеров Европейских игр Литовки и Аношкина.

Чемпионат мира состоится в Сегеде в четвертый раз. Ранее мировые первенства проходили здесь в 1998, 2006 и 2011 годах. Турнир завершится 25 августа.