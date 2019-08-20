Непомнящий и Карякин сыграли вничью в четвертом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 21 августа. Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Сергей Карякин в партии четвертого тура Кубка Синкфилда (призовой фонд - $325 тыс.) сыграли вничью. Турнир проходит в Сент-Луисе (США).

Ничейные результаты также были зафиксированы в партиях между Вишванатаном Анандом (Индия) и Уэсли Со (США), Магнусом Карлсеном (Норвегия) и Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан), Дин Лижэнем (Китай) и Хикару Накамурой (США), Анишем Гири (Нидерланды) и Максимом Вашье-Лагравом (Франция). Единственной победы добился Фабиано Каруана (США), обыгравший Левона Ароняна (Армения).

После четырех туров в турнирной таблице лидируют Ананд и Каруана, набравшие по 2,5 очка. Далее идут Карлсен, Дин Лижэнь, Мамедьяров, Со, Гири, Вашье-Лаграв, Карякин и Накамура, имеющие в активе по 2 очка. Непомнящий и Аронян делят последнюю строчку, набрав по 1,5 очка.

Турнир проходит в один круг, выходной - 22 августа. Контроль времени - классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тысяч.

Соревнования завершатся 29 августа.