Россиянка Потапова не смогла доиграть матч второго круга на теннисном турнире в Бронксе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Потапова по ходу второго сета отказалась продолжать матч турнира в Бронксе (Нью-Йорк, США) против чешки Катерины Синяковой. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Первый сет встречи второго круга россиянка проиграла со счетом 0:6. В следующей партии Потапова уступала с разницей в три гейма (0:3), после чего она отказалась продолжать матч. Спортсменки впервые встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Соперницей Синяковой по четвертьфиналу станет американка Бернарда Пера.

18-летняя Потапова проводила пятый матч за шесть дней. С 16 по 18 августа она проходила квалификацию, а 19 августа играла встречу первого круга. Одной из причин отказа от продолжения борьбы является усталость российской спортсменки.

Турнир в Бронксе завершится в ночь на 25 августа.