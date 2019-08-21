Мехонцев: сборная России выкладывается по максимуму во время подготовки к ЧМ по боксу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Члены сборной России по боксу максимально выкладываются на тренировках перед чемпионатом мира в Екатеринбурге, чтобы выполнить поставленные цели. Такое мнение высказал олимпийский чемпион 2012 года в весовой категории до 81 кг и посол предстоящего мирового первенства Егор Мехонцев, чей комментарий предоставил оргкомитет соревнований.

Чемпионат мира по боксу станет 20-м в истории. Турнир продлится с 7 по 21 сентября.

"К сожалению, не всех знаю лично, но уверен, что это честные и целеустремленные ребята. Они видят себя чемпионами, выкладываются ради этого на 120% во время подготовки", - сказал Мехонцев.

В состав сборной России вошли Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг). Спортсмены были отобраны по итогам спаррингов в Кисловодске. Ожидается, что в турнире примут участие около 480 боксеров.