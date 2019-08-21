Почти 300 спортсменов приехали в Читу на Кубок России по стрельбе из лука

ЧИТА, 21 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Чита принимает Кубок России по стрельбе из лука - в соревнованиях, которые открылись в среду на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Высокогорье", участвуют почти 300 спортсменов.

"Участниками соревнований стали 277 спортсменов из 17 регионов России, это не только традиционные для этого вида спорта Бурятия, Тыва, Якутия и Забайкальский край, но и, например, Орловская, Псковская, Ростовская и Рязанская области. Приехали и спортсмены из Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга. Сильнейшие мужчины и женщины будут соревноваться в стрельбе из классического и блочного лука. Проходят состязания и среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата", - сказали ТАСС в краевом министерстве спорта.

Состязания открылись, несмотря на пасмурную и ветреную погоду в Чите. При этом в беседе с журналистами президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сказал, что уже смотрел результаты стрельб и удивился хорошим показателям. "Я думаю, трудности мобилизуют спортсменов", - добавил он.

Ешеев отметил, что в 2020 году именно в Забайкальском крае пройдет заключительный этап подготовки сборной России по стрельбе из лука к Олимпиаде в Токио. Речь, прежде всего, идет о временной и климатической адаптации. "Женская команда уже завоевала лицензию на Игры, и я уверен, что в конце июня 2020 года, когда будет последний отбор, [мужская команда] также сможет завоевать это право", - добавил президент федерации.

Кубок России продлится до 25 августа. Среди участников соревнований олимпийские призеры Баир Бадёнов, Туяна Дашидоржиева, Инна Степанова.

Стрельба из лука - один из традиционных для Забайкалья видов спорта. Как сообщили ТАСС в министерстве спорта края, им занимаются 1,1 тысячи забайкальских спортсменов, 60 из них - мастера спорта.