СМИ: "Барселона" заказала партию футболок с фамилией Неймара

ТАСС, 21 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" заказал партию футболок с фамилией бразильского нападающего французской команды "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию RAC1.

По информации источника, сделка по трансферу 27-летнего Неймара еще не завершена, но футболист уже записал видеообращение к болельщикам "Барселоны", которое будет опубликовано после подписания контракта. Отмечается, что ПСЖ отклонил предложение испанского клуба об аренде бразильца с последующей опцией выкупа. Утверждается, что французский клуб требует большую сумму, чем предлагает "Барселона". Однако испанская команда рассчитывает на успешное завершение трансфера после того, как бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо перешел на правах аренды в немецкую "Баварию".

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.