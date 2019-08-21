Оборудование для спортцентров доставили в Хабаровск по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Искусственный футбольный газон для школы олимпийского резерва и оборудование для центра развития хоккея доставили в Хабаровск по нацпроекту "Демография". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"В регионе продолжается реализация проекта "Спорт - норма жизни". В его рамках в Хабаровск доставили первую партию специализированного спортивного оборудования для школы олимпийского резерва и краевого центра развития хоккея "Амур", - говорится в распространенном релизе.

В частности, доставлены тренажеры для подготовки хоккеистов, вскоре доставят еще партию тренажеров для имитации скольжения и отработки броска. Центр развития хоккея получит ледозаливочную машину, станок для заточки коньков, хоккейные ворота и другое сопутствующее оборудование. В Хабаровск также доставили новое искусственное футбольное поле для детско-юношеской школы олимпийского резерва, к монтажу покрытия уже приступили. Играть в футбол на новом поле смогут не только воспитанники спортивной школы, но и все желающие.

Сообщается, что по нацпроекту в 2019 году также планируются поставки открытых площадок ГТО в Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, Солнечный районы. Всего на поставку спортоборудования и инвентаря по нацпроекту на этот год предусмотрено около 140 млн рублей.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов, в том числе "Спорт - норма жизни", который предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель - глава Минтруда Максим Топилин. В Хабаровском крае на развитие спорта по нацпроекту до 2024 года предусмотрено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета.