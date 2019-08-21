Президент ФК "Оренбург" не видит ничего особенного в продаже Сутормина за 50 тыс. рублей

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Продажа полузащитника футбольного клуба "Оренбург" Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент клуба Владимир Кияев, за чью команду игрок выступал с января 2018 года по май 2019 года.

В конце июня 2019 года 25-летний Сутормин перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а 8 июля клуб из столицы Татарстана объявил о трансфере полузащитника в "Зенит". 20 августа российские СМИ распространили информацию о том, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости игрока. По данным профильного портала Transfermarkt, этим летом она составляет примерно €3,5 млн.

"Для нас хорошо, что в итоге он перешел не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России, - сказал Кияев. - Для нас уже это является определенным имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счет будущего сотрудничества наших команд".

"Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, что теперь делать", - добавил президент "Оренбурга", комментируя сумму отступных за Сутормина в размере 50 тыс. рублей.

В сезоне-2019/20 Сутормин в составе "Зенита" принял участие в шести матчах чемпионата России, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне в составе "Оренбурга" полузащитник в 29 играх отметился восемью голами и двумя результативными передачами.