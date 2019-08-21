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Футбол в России

Восстановление футболиста "Луча" Калугина после операции займет до трех месяцев

Полузащитник получил перелом челюсти в игре с "Факелом" 18 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Восстановление полузащитника владивостокского футбольного клуба "Луч" Дмитрия Калугина, получившего перелом челюсти, займет до трех месяцев. Об этом в среду сообщила пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Россиянин получил тяжелую травму в матче девятого тура Олимп-ФНЛ против воронежского "Факела" (3:0) 18 августа.

Отмечается, что 21-летний футболист успешно прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №2 Владивостока.

В сезоне-2019/20 Калугин дважды выходил на замену в составе команды.

После девяти матчей "Луч" занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. В десятом туре "Луч" на выезде встретится с калининградской "Балтикой" 25 августа.

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