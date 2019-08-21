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Мировой футбол

В MLS появится клуб во главе с женщиной-президентом

"Сент-Луис" будет выступать в турнире с 2022 года

ТАСС, 21 августа. Североамериканскую Главную футбольную лигу (MLS) пополнит новый клуб - "Сент-Луис", его президентом будет женщина - Кэролин Киндл Бетц. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Команда будет выступать в турнире с 2022 года на новом стадионе вместимостью 22,5 тыс. зрителей. Владельцем клуба является компания Enterprise и группа собственников вместе с Киндл Бетц. "Сент-Луис" станет 28-й командой в турнире. На данный момент в MLS соревнуются 24 команды.

В 2020 году в MLS дебютируют команды "Нэшвилл" и "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. В 2021 году лига пополнится командой "Остин".

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