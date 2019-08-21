Бельгийские ученые считают, что Месси превосходит Роналду

ТАСС, 21 августа. Бельгийские ученые из Лёвенского католического университета провели исследование, по результатам которого определили, что Лионель Месси в два раза превосходит Криштиану Роналду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sporza.

Оценка футболистов проводилась по формуле VAEP, которая включала в себя действия футболистов в атаке и обороне. Ценность определялась при помощи подсчета количества передач и ударов, оценки дриблинга и борьбы за мяч. Данные подсчитывались в период с 2013 по 2018 год. Исследователям помогала голландская компания о сбору данных SciSports.

Согласно проведенному исследованию, 32-летний Месси получил значение VAEP 1,21 за матч, а 34-летний Роналду - 0,61.

"В первые сезоны результаты Месси и Роналду были очень близки. Начиная с сезона-2015/16 Месси оторвался от своего извечного соперника", - говорит аспирант Том Декрос, который участвовал в исследовании.

Роналду и Месси по пять раз признавались лучшими футболистами мира с 2008 по 2017 год.