Чемпионат и первенство РФ по даунхиллу закроют серию велосоревнований на курорте "Архыз"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Серия соревнований на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии завершится чемпионатом и первенством России по даунхиллу - скоростному спуску на велосипедах. Об этом сообщает пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии примет последние в этом сезоне соревнования по горному велосипеду. С 23-26 августа на трассах байк-парка пройдет чемпионат России и первенство России по даунхиллу", - говорится в сообщении.

Для участия в соревнованиях к настоящему времени зарегистрированы 100 спортсменов. "Гонки обещают быть непредсказуемыми, нас ждет бой. Приедут сильнейшие спортсмены страны. Это будет незабываемая гонка, как минимум очень интересная", - приводятся в сообщении слова тренера школы Олимпийского резерва, судьи соревнований Ольги Левиной.

Соревнования будут проведены на "красной" трассе курорта, при этом специально для гонок был построен участок трассы, длиной 500 метров, повышенного уровня сложности. Общая протяженность маршрута составляет порядка 2,5 км.

"Лето на "Архызе" выдалось очень спортивным. Курорт стал центром проведения крупнейших всероссийских соревнований по велосипедному спорту в дисциплинах "кросс-кантри" и "даунхилл". Мы уверены, что следом за профи на курорт потянутся и любители велоспорта - все условия для активного отдыха у нас созданы", - цитирует пресс-служба гендиректора КСК Хасана Тимижева.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс. В течение лета для проведения на "Архызе" было запланировано 11 велосоревнований.