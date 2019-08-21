Франк Рибери подписал контракт с "Фиорентиной"

ТАСС, 21 августа. Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной". Об этом в среду сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Детали соглашения с 36-летним французом не разглашаются.

Ранее сообщалось о том, что интерес к игроку проявляли российские "Локомотив", "Краснодар", "Динамо" и "Спартак".

Рибери по окончании сезона-2018/19 покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года, и стал свободным агентом. В составе мюнхенского клуба он стал обладателем 24 трофеев: девять побед в чемпионате Германии, шесть - в Кубке Германии, пять - в Суперкубке Германии, по одной - в Кубке немецкой лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Также полузащитник выступал за французские команды "Булонь", "Олимпик Алес", "Брест", "Мец", "Марсель" и турецкий "Галатасарай". В составе сборной Франции он выступал с 2006 по 2014 год, сыграв 81 матч и забив 16 голов. Вместе с командой он стал финалистом чемпионата мира (2006).