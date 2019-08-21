Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на восемь лет за допинг

ТАСС, 21 августа. Российский ходок Сергей Бакулин дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок дисквалификации отсчитывается с 3 апреля 2019 года. Также аннулированы результаты 32-летнего спортсмена с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года. В начале апреля этого года он был временно отстранен от соревнований по подозрению в использовании запрещенного вещества или метода.

Ранее Бакулин уже отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 20 января 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Бакулина на три года и два месяца. 24 марта 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты Бакулина с 25 февраля 2011 года по 24 декабря 2012 года, лишив спортсмена золотой медали чемпионата мира - 2011.

Бакулин в 2018 году занял первое место на дистанции 35 км на командном чемпионате России, также он побеждал на 50-километровке на летнем первенстве России. Помимо этого, спортсмен является обладателем золотой награды Кубка Европы (2009) и бронзы первенства Европы (2010). Также Бакулин завоевал золото на Универсиаде в Белграде (2009).