РФС получил заявление бывшего футболиста "Локомотива" Тарасова к клубу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) получила заявление от бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова к московскому клубу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

В среду 32-летний футболист в интервью порталу Championat.com сообщил о том, что будет требовать взыскать с "Локомотива" €12 тыс. 26 мая в матче 30-го тура чемпионата России сезона-2018/19 против "Уфы" (1:0) Тарасов получил травму. После завершения сезона он отправился в Италию, где в одной из клиник перенес операцию. После завершения всех необходимых процедур игрок получил счет на €23 тыс. (€10 тыс. - стоимость операции, €13 тыс. - реабилитация).

30 июня контракт "Локомотива" с Тарасовым истек. В начале июля генеральный директор клуба Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками команды сообщил, что футболист самостоятельно принял решение провести операцию. В связи с тем, что у клуба и игрока есть расхождения в трактовке сложившейся ситуации, дело может дойти до судебного разбирательства.

"Палата по разрешению споров получила заявление от Тарасова. Дату рассмотрения назвать сейчас не можем, так же, как и сумму", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год. В составе московского клуба он принял участие в 188 матчах во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 10 голевых передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат России в сезоне-2017/18, а также три раза завоевал Кубок России.