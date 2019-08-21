Сборная России по баскетболу поддержала тренера Дэвида Блатта

В понедельник 60-летний Блатт в открытом письме рассказал , что болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом. На наклейках у игроков и тренеров сборной написано #Davidstaystrong.

НОВОГОРСК /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Баскетболисты и тренерский штаб сборной России провели тренировку с наклейками на форме в поддержку бывшего главного тренера Дэвида Блатта.

"Дэвид особенный человек для нашего баскетбола. Мы все желаем ему справиться с трудностями, не знаю, насколько это возможно, но прецеденты есть. Это один из способов его поддержать", - рассказал журналистам главный тренер сборной Сергей Базаревич.

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал ТАСС, что готов оказать любую помощь специалисту.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Это приводит к развитию целого ряда неврологических симптомов, включая мышечную слабость, утомляемость, проблемы со зрением, и в конечном итоге - к прогрессирующей инвалидизации и значительному снижению продолжительности жизни.