Состоялись похороны 25-летней легкоатлетки Маргариты Плавуновой

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Состоялись похороны российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой, которая скончалась 19 августа во время пробежки. Об этом ТАСС сообщили в Тамбовской региональной федерации легкой атлетики.

25-летняя спортсменка была похоронена в Котовске Тамбовской области. По предварительным данным, причиной ее смерти стала сердечная недостаточность.

"Проститься с Маргаритой пришли около 200 человек. Среди них были родственники, друзья, ее тренеры и преподаватели", - сообщили в федерации.

Трагедия произошла в одной из деревень Моршанского района, куда девушка приехала на отдых к своей бабушке.

Плавунова являлась кандидатом в мастера спорта, многократным победителем и призером соревнований Центрального федерального округа в спринте и беге с барьерами, входила в число ведущих легкоатлетов Тамбовской области.