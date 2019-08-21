Британский боксер Ярд заявил, что планирует нокаутировать Ковалева в Челябинске

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Ярд намерен нокаутировать чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева в поединке в Челябинске. Об этом Ярд заявил на пресс-конференции.

"Я выйду в ринг и просто буду собой. Я хочу победить нокаутом, буду делать все для этого. Не знаю, в каком раунде, но буду стараться", - сказал Ярд.

"Мой боксерский опыт не такой большой, как у Сергея. Для меня не имеет значения, какое количество зрителей будет болеть за меня, я просто буду показывать все, что умею. У меня уже был такой опыт в начале карьеры, когда я дрался в США", - добавил 28-летний спортсмен.

Поединок пройдет 24 августа в Челябинске.

В активе 36-летнего россиянина 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. На счету Ярда 18 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения.