{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Британский боксер Ярд заявил, что планирует нокаутировать Ковалева в Челябинске

Бой пройдет 24 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Ярд намерен нокаутировать чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева в поединке в Челябинске. Об этом Ярд заявил на пресс-конференции.

"Я выйду в ринг и просто буду собой. Я хочу победить нокаутом, буду делать все для этого. Не знаю, в каком раунде, но буду стараться", - сказал Ярд.

"Мой боксерский опыт не такой большой, как у Сергея. Для меня не имеет значения, какое количество зрителей будет болеть за меня, я просто буду показывать все, что умею. У меня уже был такой опыт в начале карьеры, когда я дрался в США", - добавил 28-летний спортсмен.

Поединок пройдет 24 августа в Челябинске.

В активе 36-летнего россиянина 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. На счету Ярда 18 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения.

Теги
Бокс
Футбол в России
"Луч" в большинстве обыграл "Читу" и вышел в 1/16 финала Кубка России по футболу
Единственный мяч на 12-й минуте забил Никита Белунов
Читать полностью