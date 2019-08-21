"Луч" в большинстве обыграл "Читу" и вышел в 1/16 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 21 августа. Владивостокский "Луч" обыграл "Читу" со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Олимп - Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе "Локомотив" в Чите.

Единственный гол на 12-й минуте забил Никита Белунов. На 82-й минуте матча красную карточку получил футболист "Читы" Станислав Павлов.

В российских турнирах клубы встретились в 23-й раз, "Луч" одержал девятую победу, в 11 матчах побеждала команда из Читы, еще трижды игры заканчивались вничью. В рамках Кубка России команды встретились в четвертый раз, во всех матчах победу одерживал клуб из Читы.

В матчах 1/32 финала в борьбу также вступают команды из чемпионата Олимп - Футбольной национальной лиги. В среду позднее пройдут матчи "Ленинградец" - "Балтика" (Калининград), "Велес" (Москва) - "Торпедо" (Москва), "Рязань" - "Чертаново" (Москва), "Химки" (Московская область) - "Авангард" (Курск), "Арарат" (Москва) - "Нижний Новгород", "Шинник" (Ярославль) - "Текстильщик" (Иваново), "Салют-Белгород" - "Факел" (Воронеж), "Черноморец" (Новороссийск) - "Армавир", "Алания" (Владикавказ) - "Ротор" (Волгоград), "Интер" (Черкесск) - "Чайка" (Ростовская область), КАМАЗ (Набережные Челны) - "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Акрон" (Тольятти) - "Мордовия" (Саранск). Встречи "Тюмень" - "Енисей" (Красноярск) и "Иртыш" (Омск) - "Томь" (Томск) состоятся 3 сентября.

На стадии 1/16 финала к выигравшим командам присоединятся клубы, выступающие в Российской премьер-лиге. Матчи состоятся 25 и 26 сентября. Клубы из РПЛ проведут встречи в гостях.