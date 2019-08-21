"Сибирь" обменяла права на хоккеиста Яшкина в московское "Динамо"

ТАСС, 21 августа. Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" обменял права на чешского форварда Дмитрия Яшкина в московское "Динамо", взамен получив денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба "Сибири".

Сумма компенсации не разглашается. 26-летний форвард находится в статусе "неограниченно свободного агента", он может подписать контракт с любым клубом мира.

Нападающий родился в Омске в семье бывшего нападающего "Химика" Алексея Яшкина, но в раннем возрасте переехал с родителями в Чехию. В 2010 году на драфте юниоров Континентальной хоккейной лиги он был выбран в первом раунде под первым номером "Сибирью". В 2011 году на драфте НХЛ его во втором раунде под 41-м номером выбрал "Сент-Луис", с которым в 2013 году хоккеист подписал контракт.

В начале сезона-2018/19 "Сент-Луис" выставил игрока на драфт отказов, с которого его забрал "Вашингтон". За этот клуб Яшкин сыграл 37 игр, в которых забросил две шайбы и отдал шесть голевых передач. На прошедшем в Словакии чемпионате мира в 10 матчах он набрал четыре очка (2 шайбы + 2 передачи). За шесть сезонов в НХЛ Яшкин провел 303 матча в регулярных чемпионатах и набрал 69 очков (27+42).