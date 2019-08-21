Легкоатлет Бакулин намерен оспорить допинговую дисквалификацию, если найдет на это деньги

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший чемпион мира по спортивной ходьбе Сергей Бакулин намерен оспорить решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировать его на восемь лет, если удастся в ближайшие три недели найти средства на подачу апелляции. Об этом он рассказал ТАСС.

Бакулин был наказан за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 3 апреля 2019 года. Также аннулированы результаты 32-летнего спортсмена с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года. Срок наказания был увеличен вдвое, поскольку для Бакулина эта дисквалификация стала второй в карьере: 20 января 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало его на три года и два месяца, лишив золотой медали чемпионата мира 2011 года.

"У меня очень большое желание оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде, но все упирается в финансы. Если в ближайшее время не найду средства, то опротестовывать не буду. Пока сумма для меня неподъемная, но надежда умирает последней, у меня еще есть 21 день. Надо еще проконсультироваться с экспертами, потому что не во всем еще разобрались, есть путаница в показаниях", - сказал Бакулин.

Спортсмена дисквалифицировали на основании паспорта крови, в котором были обнаружены абнормальные показатели. "С решением я полностью не согласен. Независимый эксперт, который работал в велосипедном спорте, ничего экстраординарного не увидел, в то время как сторона обвинения привела данные на основе теста футболистов. Но футбол и спортивная ходьба - разные виды спорта, плюс мы в то время работали в высокогорье, на высоте 2,5 тысячи метров", - рассказал он.

Бакулин в 2018 году занял первое место на дистанции 35 км на командном чемпионате России, также он побеждал на 50-километровке на летнем первенстве России. Помимо этого, спортсмен является обладателем золотой награды Кубка Европы (2009) и бронзы первенства Европы (2010). Также Бакулин завоевал золото на Универсиаде в Белграде (2009).