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Бокс

Чемпион мира по боксу Ковалев назвал львенком своего соперника Ярда

Поединок между боксерами пройдет 24 августа в Челябинске

ТАСС, 21 августа. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев назвал львенком своего соперника Энтони Ярда. Об этом Ковалев заявил на пресс-конференции в Челябинске.

"Ярд называет себя львом, но для меня он львенок. Придется мне в субботу оставить его без единого клочка шерсти", - сказал Ковалев.

Поединок Ковалев - Ярд пройдет 24 августа в Челябинске. На счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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