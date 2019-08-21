Тренер "Браги": "Спартак" заслуживает играть на групповом этапе Лиги Европы

БРАГА /Португалия/, 21 августа. /ТАСС/. Главный тренер португальского футбольного клуба "Брага" Рикарду Са Пинту на пресс-конференции заявил, что московский "Спартак", как и его команда, заслуживает играть на групповом этапе Лиги Европы. Слова специалиста приводит издание O Jogo.

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Брагой" и "Спартаком" пройдет в Португалии в четверг, начало - 21:45 мск.

"Это сбалансированная команда, я знаю [защитника Самюэля] Жиго, который играл в Бельгии, [полузащитника Лоренсо] Мельгарехо, [полузащитника Андре] Шюррле, которого все знают, [полузащитника Зелимхана] Бакаева, очень опасного футболиста, играющего под 10-м номером, - сказал Са Пинту. - Это очень качественные игроки, "Спартак", как и мы, заслуживает играть на групповом этапе Лиги Европы".

Также главный тренер "Браги" отметил важность результата данного противостояния для таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в которой Россия занимает шестое место, незначительно опережая Португалию. "Португалия борется за шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА, мы осознаем эту ответственность. Мы хотим и того, и другого - пробиться в групповую стадию и добиться лучшего результата для страны", - отметил Са Пинту.

Ответный матч пройдет в Москве 29 августа.