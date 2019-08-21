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Сборные по баскетболу

Воронцевич: сборная РФ по баскетболу будет биться на Кубке мира, как в песне про "Варяг"

Турнир пропустят лидеры национальной команды Тимофей Мозгов и Алексей Швед
Андрей Воронцевич Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Воронцевич
© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России столкнулась с эпидемией травм перед баскетбольным Кубком мира, но на турнире будет биться, как крейсер "Варяг". Об этом ТАСС заявил форвард Андрей Воронцевич.

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Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом раунде сборная России сыграет против команд Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

"Сборная столкнулась с эпидемией травм, но будем биться, как в песне: "Врагу не сдается наш гордый "Варяг", - сказал Воронцевич. - Я видел рейтинг Международной федерации баскетбола перед чемпионатом мира, где сборная России занимает 17-е место среди участников. На мой взгляд, он не совсем объективный, мы будем стараться, бороться, пытаться опровергнуть рейтинги, но игра покажет".

Из-за травм Кубок мира пропустят основные игроки сборной России: Тимофей Мозгов, Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Джоэл Боломбой.

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