Японец Нарасаки стал чемпионом мира по скалолазанию в многоборье

ТАСС, 21 августа. Японский скалолаз Томоа Нарасаки победил в многоборье на чемпионате мира в японском Хатиодзи.

Второе место занял австриец Якоб Шуберт, замкнул тройку призеров представитель Казахстана Ришат Хайбуллин. В женском турнире победу одержала словенка Янья Гарнбрет, серебряную медаль завоевала японка Акиё Ногути, бронзу - британка Шона Кокси.

Спортсмены, занявшие места с первого по седьмое, получили олимпийские лицензии на Игры-2020.

Всего в многоборье, которое является олимпийским видом, принимали участие по 20 мужчин и женщин. Спортсмены выступали в трех классических видах программы: трудность, скорость и боулдеринг. Россияне не сумели пробиться на чемпионат мира в многоборье. На мировом первенстве россияне завоевали одну медаль - в соревнованиях на скорость среди мужчин бронзовым призером стал Станислав Кокорин.

Еще 12 олимпийских путевок будут разыграны на континентальных чемпионатах (по одной), олимпийском квалификационном турнире (шесть), обладатель еще одной квоты определится по итогам решения Международной федерации спортивного скалолазания. Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 апреля в Москве, отборочный турнир состоится с 28 ноября по 1 декабря во французской Тулузе.

На чемпионате мира разыгрывалось восемь комплектов медалей: в трех классических дисциплинах у мужчин и женщин - трудность, скорость и боулдеринг, а также в многоборье. В 2021 году мировое первенство по скалолазанию пройдет в Москве. Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр в 2020 году.