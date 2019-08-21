СМИ: футболист "Зенита" Краневиттер может перейти в итальянскую "Болонью"

ТАСС, 21 августа. Аргентинский полузащитник российского футбольного клуба "Зенит" Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в итальянской команде "Болонья". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calcio Web.

По информации издания, помимо 26-летнего аргентинца в сферу интересов итальянцев попали игрок "Анже" Батист Сантамария, Николас Домингез ("Велес Сарсфилд", Аргентина) и Адриен Тамез ("Лилль", Франция).

Краневиттер перешел в "Зенит" в 2017 году из испанского "Атлетико". В текущем сезоне футболист не провел за команду ни одного матча. В составе "Зенита" футболист стал чемпионом России в прошлом сезоне. Также он выступа за аргентинский "Ривер Плейт", вместе с которым выиграл чемпионат Аргентины, Кубок Аргентины, Южноамериканский кубок, Кубок Либертадорес.

В составе сборной Аргентины он становился серебряным призером Кубка Америки (2016).

"Болонья" в прошлом сезоне заняла 10-е место в чемпионате Италии. В первом туре сезона-2019/20 клуб на выезде сыграет против "Вероны" 25 августа.